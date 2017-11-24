سيارة كهربائية تنطلق من صفر إلى 100 كلم في ثانيتين



تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) كشفت شركة تيسلا Tesla للسيارات الكهربائية النقاب الأسبوع الماضي عن سيارة Roadster الحمراء الرياضية البالغ ثمنها 200 ألف دولار أميركي.. ولدى السيارة الرياضية سقفاً زجاجياً قابلاً للإزالة، وتعد بمثابة نسخة محدثة من السيارة الأولى التي أنتجتها الشركة في الفترة من 2008 إلى 2012، وهي تتسع لأربعة أشخاص، ويمكنها السير لمسافة ألف كيلومتر أو 620 ميلا في الساعة على شحنة واحدة، وهذا رقماً قياسياً جديداً للسيارة الكهربائية، كما يمكنها الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية، مع سرعة قصوى أكثر من 250 ميلاً في الساعة. وسوف تتوفر السيارة خلال العام المقبل.