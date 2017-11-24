300 نسخة فقط من جاكوار «XE SV Project 8»

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت الشركة البريطانية العريقة خلال معرض دبي للسيارات، أن نسخة جديدة من سياراتها الحصرية، سيتم صنع عدد محدود منها يبلغ فقط 300 نسخة في العالم، وستبدأ بسعر في 194,551 دولارا أميركياً، وهي النسخة XE SV Project 8، حيث ركزت الشركة على الديناميكية في التصميم، لتوفير أكبر قدر من انسيابية الهواء، وزودت السيارة بإطارات مميزة قياس 20 إنش.

السيارة مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بالكانتارا كما تتوفر بمقاعد مخصصة لسيارات السباقات على الحلبات مما يقلل 12.2 كيلوغرام من وزن السيارة، وتعتمد سيارة جاكوار على محرك V8 سعة 5 لترات مع سوبرتشارجد يولد قوة 592 حصانا، يتصل بصندوق تروس Quickshift أوتوماتيكي من 8 سرعات، لتتسارع هذه السيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 96 كم/‏‏‏‏س في 3.3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 321 كم/‏‏‏‏س.