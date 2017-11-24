هناك العديد من النصائح التي يمكن من خلالها تقليل حرق الوقود:

1- تخفيف الضغط على بدال الوقود: حيث إن رفع عدد لفات عداد الـRPM من خلال الضغط على بدال الوقود بشكل قوي يؤدي إلى حرق نسبة كبيرة من الوقود، وعند تخفيف هذا الضغط، فإن معدل الحرق يكون أقل بكثير.

2- تغير السرعات: تعتبر من أهم العوامل والأخطاء التي يقع فيها غالبية قائدي السيارات، حيث إن السير على سرعة الغيار نفسه لمسافات طويلة من دون الاهتمام بنقل السرعة عند موعدها المناسب، يؤدي ذلك لحرق نسبة أكبر من الوقود

3- تشغيل المحرك دون داع: إذا توقفت للشراء أو خضت زحاماً مرورياً، فمن الأفضل إيقاف المحرك إذا كان من المفترض أن تقف لفترة طويلة، وذلك لأن تلك العملية تُعتبر استهلاكاً مستمراً وغير صحيح لوقود السيارة.

4- وزن السيارة: يعد وزن السيارة من العوامل التي تؤثر في استهلاك السيارة للوقود، كحمولة السيارة ووزن محتوياتها، فقيادتك للسيارة دون أن يكون معك من يرافقك يختلف عن قيادتها وهي بسعتها كاملة من الركاب، فالوزن الزائد يتسبب في وضع حمل زائد على المحرك.

5- غلق النوافذ: إذا كنت تسير على الطريق السريع فمن الأفضل إغلاق نوافذ السيارة وترك متنفس للدخول من نوافذ السيارة من باب واحد.