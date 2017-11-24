مركز واسط للأراضي الرطبة.. وجهة عشاق الطبيعة

آمنه النعيمي (الشارقة)

يعد مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، واحداً من أهم المشاريع الحيوية في إمارة الشارقة، فهو يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد ساهم في تعزيز دور الشارقة في تحسين الظروف البيئية والمحافظة على استدامة الحياة الطبيعية فيها، لتشكل بذلك جزءاً مهماً من المنظومة السياحية البيئية في الإمارات.

ومنذ تأسيسه في 2015، تحول مركز واسط للأراضي الرطبة والواقع داخل محمية واسط الطبيعية التي تمتد على مساحة 4500 متر مربع، إلى وجهة سياحية يقصدها الباحثون والزوار وعشاق الطبيعة، لما يتضمنه المركز من أنواع نادرة من الطيور المهددة بالانقراض، والموجودة على القائمة الحمراء، إلى جانب أنواع أخرى من الطيور المهاجرة، والمقيمة في أراضي محمية واسط.

وتبين إحصائيات المركز أن عدد زواره بلغ نحو 36184 شخصاً منذ تأسيسه في 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضي، منهم 3870 زائراً عام 2015، في حين وصل عدد الزوار خلال 2016، إلى 15557، بينما وصل عددهم منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر أكتوبر الماضي إلى 16575 زائراً.

وتشير الإحصائيات إلى أن المركز يضم 198 نوعاً من الطيور المتواجدة في المحمية الخارجية في حين يبلغ عدد الطيور المتواجدة داخل المركز التعليمي 480 طيراً، تنتمي إلى 42 نوعاً، إلى جانب امتلاك المركز لـ 6 أنواع من الطيور المسجلة ضمن القائمة الحمراء.