الخفاش ظلمته السينما.. وأنصفته البيئة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكد الدكتور جاكي جوداس، مدير ومستشار التنوع الأحيائي البري في جمعية الإمارات للحياة الفطرية أنه يتواجد في الإمارات فقط، تسعة أنواع من الخفافيش المسجلة حتى الآن، ولكن نادراً ما تم دراسة هذه المجموعة، لافتاً إلى أنه من المحتمل وجود أنواع أخرى، ولدراسة احتياجات هذه الكائنات الغذائية فإن جمعية الإمارات للحياة الفطرية تقوم بعدة دراسات ومسوحات لمعرفة طبيعة هذه الكائنات وطريقة تكاثرها وتعشيشها للحفاظ عليها.

وقال: كجزء من برنامج المحافظة على البيئة البرية في جمعية الإمارات للحياة الفطرية، يقوم فريقنا بإجراء بحوث شاملة لملء الفجوة البحثية من خلال إجراء مسوحات للحصول على فهم أكبر للتعداد الحالي للخفافيش على المستوى المحلي، وذلك بفضل منحة قدمها صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ولكننا نستطيع عرض بعض المعلومات التي تهم القارئ عن الخفافيش.

تغذية الخفافيش

جوداس زار أحد الأشخاص بمنطقة المرابع العربية وشاهد أعداداً كبيرة من الخفافيش، وعندما أراد تقييم الوضع، دُهشَ بوجود مستعمرة تضم ما يقارب مائة خفاش من نوع يطلق عليه اسم بيبيستريل كوهل «Pipistrellus kuhlii»، وحاول بدوره طمأنة أفراد الأسرة لاسيما أن له دراية بهذا النوع من الخفافيش المنتشرة في عدة مناطق أخرى من العالم، مشيراً إلى أنها ليست ضارة على الإطلاق وبصفتي عالم أحياء مرخص لالتقاط الخفافيش، قررت إعادة توجيه الخفافيش إلى مكان آخر لإبعادها عن المنزل دون تعريضها إلى أي أذى.