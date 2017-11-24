حصن الذيد.. سقوف مرتفعة وآثار في الرمال

أبوظبي (الاتحاد)
يقع الحصن في نهاية الطريق المزدوج من الشارقة إلى قرية الذيد على بعد 55 كيلو متراً من مدينة الشارقة، وفي هذا الموقع توجد قلعتان بنيتا من «اللبن» وربطن بالطين: الأولى تقع جنوب شرقي البستان الكبير.
أما الثانية، فتقع على مرتفع كتف البطحاء شمال مخفر الشرطة الحديث. وقرب طوي «بئر» اليافر «شكل 45» ولا تزال غرفهما مرتفعة مسقوفة. وتعود ملكيتهما للقواسم. ولكن الثانية بنيت فوق موقع أثري إسلامي قديم. ويلاحظ أن تعمير قديم جرى على البرج والقلعة الشرقية على ثلاثة أدوار: الأول من الأسفل. والثاني بني بشكل عادي.
|
|