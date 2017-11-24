حصن الذيد.. سقوف مرتفعة وآثار في الرمال

أبوظبي (الاتحاد)

يقع الحصن في نهاية الطريق المزدوج من الشارقة إلى قرية الذيد على بعد 55 كيلو متراً من مدينة الشارقة، وفي هذا الموقع توجد قلعتان بنيتا من «اللبن» وربطن بالطين: الأولى تقع جنوب شرقي البستان الكبير.

أما الثانية، فتقع على مرتفع كتف البطحاء شمال مخفر الشرطة الحديث. وقرب طوي «بئر» اليافر «شكل 45» ولا تزال غرفهما مرتفعة مسقوفة. وتعود ملكيتهما للقواسم. ولكن الثانية بنيت فوق موقع أثري إسلامي قديم. ويلاحظ أن تعمير قديم جرى على البرج والقلعة الشرقية على ثلاثة أدوار: الأول من الأسفل. والثاني بني بشكل عادي.

والثالث. وهو حديث فقد بني بكسر من الطين. وقد كان ملطخاً بالطين سابقاً. هذا الموقع الأثري مغطى بالرمال وهو من أهم المواقع: تختلف فيه أنواع الفخار وتتعدد. ففيه فخار من النوع المزجج والملون وله بريث معدني. وفخار عادي من السيلادون مما يدل على أن الموقع ظلّ ولمدة طويلة ولفترات متعاقبة من الزمن. ربما من القرن الثاني عشر الميلادي أو السادس والسابع الهجريين إلى العصر الحديث ويلاحظ أن القلعتين مائلتان وبحاجة إلى الترميم.