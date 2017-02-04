مؤشرات الأسواق في منحنى هبوط معتدل المخاطر

أبوظبي (الاتحاد)

استمر أداء مؤشرات الأسواق المالية المحلية ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التحسن في احجام وقيم التداول مع تراجع الأسواق صوب مستويات الدعم القريبة بعد اصطدامها بمستويات مقاومة رئيسية خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إنه رغم استمرار انحدار تداول مؤشرات الأسواق دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط الا ان تداولها حتى الان لا يزال معتدل المخاطر حتى لو تعرضت لمستويات الدعم القريبة هبوطا على سبيل التصحيح او التجربة خلال تداولات الشهر الحالي بفعل أداء استمر ضعيفا خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية وذلك على غير المتوقع.

وأكد أن أداء مؤشر سوق العاصمة أبوظبي اتسم أيضاً بالضعف خلال تداولات الأسبوع الاخير متراجعاً بدوره صوب مستويات الدعم، متوقعاً أن ينجح المؤشر في استهداف مستويات دعم جديدة هبوطا قد يصل مداها مستوى الدعم الأول عند 4414 على المدى القصير.

وقال العشري «غير ان ذلك لن يغير من مستوى المخاطر المعتدل للمؤشر في المستويات الحالية وذلك مع ترقب نتائج إيجابية لمعظم الاوراق النشطة عن العام المالي 2016 خلال تداولات الشهر الحالي، لذا لا ينبغي التسرع بالتشاؤم بل ينبغي الشروع في صفقات استثمارية جديدة تعتبر جذابة في المستويات الحالية في سوق ابوظبي تحديدا في التوقيت الحالي».

وأضاف «بالنسبة لمؤشر دبي الذي لم ينجح في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 3750 خلال تداولات الأسبوع الماضي ما ادى إلى استمرار أدائه الضعيف في المستويات الحالية وقد يتراجع قليلا صوب مستويات الدعم فوق منطقة الدعم الشرعية عند 3500 خلال تداولات الشهر الحالي على سبيل التصحيح أو الاختبار غير انه مازال يتداول في مناطق غير عالية المخاطر على خرائط اتجاهه للمدى القصير أو المتوسط».

وتابع «من غير المستبعد ان يشرع المؤشر في الصعود من جديد صوب مستويات مقاومة جديدة فيما بعد، لذا فالنصيحة هي الاستمرار في التفاؤل طالما أبقى المؤشر على تداوله في المستويات الحالية ولم ينجح في تجاوز مستويات دعم خطيرة هبوطاً».