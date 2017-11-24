عروض بالزواج التاسع من مُسن بريطاني

القاهرة (الاتحاد)

تقدم عدد كبير من النساء من جميع أنحاء العالم بعروض للزواج من البريطاني رون شيبارد بعد أن جدد بحثه عن زوجة تاسعة.. واعترف رون، الذي يعد أكثر الرجال البريطانيين زواجاً، بأنه لا يصدق موجة الاهتمام الذي حظي به من سيدات من دول مثل الولايات المتحدة وفيتنام وغانا وأستراليا.

رون «69 عاماً» وقد استمرت أطول زيجات رون 18 سنة، في حين دامت أقصر زيجة عشرة أشهر، أوضح أنه يبحث عن الزوجة التاسعة، ولكنه لا يفهم ما تراه فيه السيدات، التي تقدمن له، وربما يرجع ذلك إلى سمعته كرجل مزواج، أو لقدرته على تقمص شخصيات شهيرة، وأكد أن أكثر من 10 سيدات اتصلن به بحثاً عن الارتباط منذ أن أعلن نيته في الزواج مرة أخرى، بعد أن تركته خطيبته كريستيل البالغة 29 عاماً.

وذكر الموقع الإلكتروني mirror أنه سيستخدم العديد من تقمصاته للشخصيات الشهيرة لمساعدته على الفوز بزوجته المقبلة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه التقمصات جعلت خطيبته الأخيرة تنهي علاقتهما.

رون، الذي يعاني حالة مرضية تجعله يتقمص الشخصيات، قال إنه يستطيع تقمص الكثير من الشخصيات مثل فرانكي هاورد وألفيس بريسلي وفرانك سبنسر وديل بوي تروتر، مؤكداً أن هذه الحالة جزء من شخصيته ولا يستطيع التخلي عنها.