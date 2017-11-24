منع «الوالدين المحرضين» من رؤية أطفالهما

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الاستشارات والدعم للأطفال والأسرة البريطانية «كافكاس»، أنها يمكن أن تمنع الآباء أو الأمهات من رؤية أطفالهم إذا حاولوا تحريض أحد منهم ضد شريكهم السابق، وذلك في إطار عملية جديدة وصفت بالرائدة يجري اختبارها.

وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني the sun، قالت سارة بارسونز، مساعد مدير «كافكاس»، إن الدائرة وجدت تحريضاً للأطفال وتأليبهم من أحد الوالدين ضد الآخر في 125 ألف حالة طلاق، تعاملت معها على مدى الأعوام السابقة، وإن مثل هذا التحريض الأبوي هو سمة متزايدة في العديد من الحالات، لذلك أدركت الهيئة أهمية أخذ زمام المبادرة وتبني نهج جديد.

واعتباراً من ربيع عام 2018، سيعطى كل اختصاصي في «كافكاس» مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية، ستحدد الخطوات التي يجب على العاملين الاجتماعيين اتخاذها عند التعامل مع حالات التحريض المشتبه بها، كما سيوضح المسار بالضبط متى ينبغي إبعاد الأطفال عن الوالد المُحرض الذي تم عزله ووضعه مع «الوالد المستهدف؟».