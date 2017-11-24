منازل عائمة لتحمُّل الفيضانات والأعاصير

ترجمة: عزة يوسف

ابتكر المهندس المعماري الهولندي الأصل كوين أولثويس، نوعاً جديداً من المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية، يمكن أن تصمد أمام ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف العنيفة في المستقبل، بعد دراسته لمنطقة جنوب فلوريدا ووجد أنها واحدة من مناطق عدة تضررت بشدة جراء إعصار إيرما الذي ضربها في أوائل سبتمبر الماضي، وأدى إلى تدمير مئات المنازل وتشرد أصحابها.

وتعاون كوين مع شركة ناشئة باسم «أركوب» لتنفيذ فكرة التصميم، المقرر طرحه في معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال كوين للموقع الإلكتروني independent إن المنزل المتحرك الذي يأمل الفريق في بدء بيعه الصيف المقبل، سيكون قادراً على تحمل الرياح التي تصل سرعتها إلى 156 ميلاً في الساعة، كما أنه مصمم بطريقة تساعده على الطفو عندما ترتفع مستويات المياه خلال العاصفة.

وستضم المنازل الفاخرة التي يطلق عليها «اليخوت الصالحة للعيش»، أنظمة هيدروليكية لترسيخها واستقرارها أثناء العواصف، وتم تزويدها بأنظمة لرفعها 40 قدماً فوق قاع المحيط لمنع انغمارها.

ومن الممكن تخطيط كل منزل بشكل مختلف خصيصاً، على أن تكون جميع المنازل مدعومة بالكامل بالألواح الشمسية على سطحها.

كما ستشمل أيضاً نظم تجمع وتنقية مياه الأمطار للمقيمين لاستخدامها في احتياجاتهم السباكة، ومن المتوقع أن يبنى النموذج الأول على نهر ميامي في عام 2018، ويتوقع الفريق أن يتجاوز سعر المنزل 3 ملايين دولار.