إنستجرام يحول باربي إلى أم عصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار الموقع الإلكتروني popsugar إلى نشر كثير من الأمهات لصور عائلتهن على إنستجرام بدءاً من حملها حتى معاناتها في شرب القهوة الصباحية بجانب نشر صور للأب مع الأطفال من حين لآخر.. وأوضح أنه من المنطقي إذن أن تدخل الدمية الشهيرة المفضلة للكثيرات باربي مجال الأمومة بقوة، وتصبح زوجة وأماً لطفلين.

ولفت الموقع إلى أنه بصرف النظر عن بعض المفاصل المطاطية، تبدو الدمية، التي أنتجتها شركة ماتيل الأميركية للألعاب، في صورها الحديثة على إنستجرام أنها تعيش أيامها تماماً مثل بقية الأمهات العاديات، أو على الأقل مثل الحقيقيات من المدونات التي نتابعهن.

ونشرت صور باربي على صفحة تحمل اسم «Tiff» لديها عدد هائل من المشجعين يبلغ 12 ألف متابع، خصصت حساباً للدمية باسم@tiff_thebarbie account، ويضم «هاشتاج» لحياة الأمهات التي تعيشها باربي، ووقت إعلانها حملها، ووقت معرفة جنس المولود، وصور الولادة.