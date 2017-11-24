وسادة القطن تسبب التجاعيد

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء العناية بالبشرة السيدات من النوم على غطاء وسادة من القطن لأنها يمكن أن تضيف سنوات إلى مظهرك من خلال التسبب في التجاعيد.

ونصح الخبراء باستخدام وسادات ذات أغطية من الحرير وأكدوا أنها أفضل خيار للراحة والجمال، لأنها تخفض الاحتكاك بالوجه، كما تقلل التهيج والحساسية، وهيشان الشعر والخطوط وتجاعيد البشرة.

وقال خبر نشره موقع aol إن الأقمشة القطنية تسد مسام البشرة ولا تسمح للجلد بالانزلاق، في حين أن الأقمشة الحريرية تدع بشرتك تتنفس، وتشد الجلد، كما أوضح أن النوم على الوجه يمكن أيضاً أن يسبب علامات الشيخوخة.

وفي الحقيقة، فإن بعض النجمات الشهيرات تدرك فوائد النوم على غطاء من الحرير بالفعل مثل كورتني كارداشيان التي قالت في تطبيقها الخاص إنها من أشد المؤيدات لأغطية الوسادات الحريرية التي لا تؤدي إلى جفاف الجلد مثل القطنية لأن الأخيرة تمتص الزيوت الطبيعية من جلدك.