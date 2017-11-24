«الكسلان» يسترخي 22 ساعة يومياً

ترجمة: عزة يوسف

يتيح مركز الحفاظ على الحياة البرية في رينيه، بواشنطن للزوار الاستلقاء في راحة مع حيوان «الكسلان».. وكما يبدو من اسمه، فإن حيوان الكسلان سيوحي لك بالتمتع بالشعور بالكسل، حيث يكون أكثر كسلاً في النهار، وأكثر نشاطاً خلال الليل، ويكون في قيلولة لمدة 22 ساعة في اليوم.

وكشف الموقع الإلكتروني (hellogiggles) عن أنه يمكن لأي شخص تجربة ذلك الشعور من الساعة الثامنة مساء حتى السابعة صباحاً، حيث يمكن زيارة المركز، ومشاهدة هذه الحيوانات تتحرك ببطء شديد في المكان، حيث قام المركز بإنشاء خيام داخل الموئل، حتى تتمكن من أخذ قيلولة بالقرب من الكسلان.

وإذا كنت محظوظاً فقد تحصل أيضاً على فرصة لإطعام صغار الكسالى، وفي نهاية النوم، يمكنك الحصول على «تي شيرت»، مرسوم عليه صورة الكسلان، ويمكنك عيش هذه التجربة بسعر 600 دولار في الليلة لشخصين، وتخصص العائدات لمحمية الكسل والمركز نفسه، الذي يعمل على الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، ووفقاً لموقعهم الإلكتروني، فإن المركز «ليس حديقة حيوان للترفيه العام»، ويقدم للضيوف فقط مع إمكانية وصول من خلال عدد محدود للغاية من البرامج التعليمية الموجهة.