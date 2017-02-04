236 مليون درهم صافي بيع استثمارات الأجانب

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 236 مليون درهم محصلة (بيع)، توزعت على 1.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقارب 234.6 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع (بيع) بنحو 231.7 مليون درهم، حيث كانت محصلة تعاملاتهم (بيع) في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 148.2 مليون درهم، ونحو 83.5 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء 62.6 مليون سهم بقيمة 268 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي، في حين باعوا 96.8 مليون سهم بقيمة 335 مليون درهم، ليصل صافي (بيع) المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي 67.8 مليون درهم، وبلغت حصتهم 22.7% من قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذوا على نسبة 10.6% من كمية الأسهم المتداولة.

وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الخليجيين (شراء) بنحو 34.5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 77.4 مليون درهم ومبيعات بقيمة 42.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي (بيع) المستثمرين الأجانب غير العرب 67.4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 268 مليون درهم ومبيعات بقيمة 335 مليون درهم.