الأسـواق تدخل نفق «المضاربات» بهدف تحقيق أرباح أكثر

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاهلت تعاملات مستثمري الأسواق المالية المحلية، النتائج السنوية المعلنة من قبل الشركات المدرجة، خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليتركز أكثر من 90% من التعاملات على الأسهم ذات النزعة المضاربية، على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلتها الشركات وما أعقبها من إعلان عن توزيعات مغرية للمساهمين.

وقال محللون ووسطاء لـ«الاتحاد»، إن المضاربين والمحافظ المالية فضلوا تحمل مخاطرة أعلى نسبياً بالاستثمار في الأسهم الصغيرة بهدف تحقيق أرباح أكثر، قياساً بالتعامل على الأسهم القيادية التي توزع أرباحاً نقدية، مشيرين إلى أن جزءاً مهماً من سيولة الأسواق المالية المحلية توجهت خلال جلسات الأسبوع نحو أسهم خارج المؤشر، مما يشير بوضوح إلى النزعة «المضاربية» التي مازالت تسيطر على تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية.

وأضافوا أن التداولات في الأسواق المالية المحلية ما زالت تتسم بالنزعة «المضاربية» التي تستهدف عدداً من الأسهم «المنتقاة»، مؤكدين أن سيولة الأسواق بقيت مرتفعة فيما تجاهلت تلك السيولة الأخبار الإيجابية التي أعلن عنها عدد من الشركات المدرج أسهمها في أسواق الدولة، مؤكدين أن النسبة الكبرى من سيولة الأسواق خلال جلسات الأسبوع تمت من خلال التداول بالهامش بنسب عالية، خصوصاً أن هذه السيولة استهدفت في المقام الأول عمليات جني أرباح للأسهم المضاربية مما أدى إلى تذبذب أسعار تلك الأسهم خلال الجلسة الواحدة.

المراكز المالية