الأسـواق تدخل نفق «المضاربات» بهدف تحقيق أرباح أكثر

حاتم فاروق (أبوظبي)
تجاهلت تعاملات مستثمري الأسواق المالية المحلية، النتائج السنوية المعلنة من قبل الشركات المدرجة، خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليتركز أكثر من 90% من التعاملات على الأسهم ذات النزعة المضاربية، على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلتها الشركات وما أعقبها من إعلان عن توزيعات مغرية للمساهمين.
وقال محللون ووسطاء لـ«الاتحاد»، إن المضاربين والمحافظ المالية فضلوا تحمل مخاطرة أعلى نسبياً بالاستثمار في الأسهم الصغيرة بهدف تحقيق أرباح أكثر، قياساً بالتعامل على الأسهم القيادية التي توزع أرباحاً نقدية، مشيرين إلى أن جزءاً مهماً من سيولة الأسواق المالية المحلية توجهت خلال جلسات الأسبوع نحو أسهم خارج المؤشر، مما يشير بوضوح إلى النزعة «المضاربية» التي مازالت تسيطر على تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية.
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