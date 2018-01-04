7 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة

دبي (الاتحاد)
سجلت سوق دبي الحرة مبيعات وصلت إلى 7.05 مليار درهم (1.93 مليار دولار) في عام 2017، بنمو 5.6% بالمقارنة مع العام الماضي.
وأظهر مؤشر مبيعات شهر ديسمبر اتجاه السوق الحرة نحو إنهاء موسم 2017 على نحو لافت بعد أن حققت مبيعاتها الشهرية رقماً جديداً تجاوز 801 مليون درهم (219 مليون دولار)، في حين سجلت مبيعات الأيام الثلاثة لعرض الخصومات 25%، الذي أطلقته السوق في الذكرى الـ 34 لتأسيسها على مجموعة واسعة من السلع، 196 مليون درهم (54 مليون دولار).
وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالنتائج بالأرقام التي حققتها مبيعات العام الماضي، حيث قال: « يسعدنا أن نعلن عن النتائج الإيجابية التي حققناها في موسم 2017، الذي احتفينا فيه بالذكرى الرابعة والثلاثين لانطلاقة سوق دبي الحرة، حيث عمل جميع أفراد طاقم العمل في السوق بجد لتوفير تجربة تسوق عالية المستوى للمسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في توجيه الشكر إلى طاقم عمل السوق على جهودهم».
وشهد عام 2017 تسجيل السوق 27.2 مليون معاملة بيع، بمعدل 75 ألف معاملة بيع يومية، بينما جرى بيع ما مجموعه 73 مليون وحدة سلعية.
وحافظت العطور على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً بعد أن سجلت مبيعاتها السنوية 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، أي ما يعادل 16% من إجمالي المبيعات السنوية للسوق، وارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل 17%، مسجلة 626 مليون درهم (172مليون دولار) في 2017، في حين زادت مبيعات الإلكترونيات بشكل ملحوظ، محققة 547 مليون درهم (150 مليون دولار)، بنسبة زيادة وصلت إلى 16%، ويعود السبب في ذلك إلى إطلاق منتجات جديدة مثل «أبـل» التي أصبحت العلامة التجارية الأولى في سوق دبي الحرة. وقفزت مبيعات ساعات اليد 13%، مسجلة 512 مليون درهم (142 مليون دولار)، وزادت مبيعات حقائب اليد والمنتجات الجلدية الصغيرة 16%، مسجلة 187 مليون درهم (51 مليون دولار). ... المزيد