7 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة

دبي (الاتحاد)

سجلت سوق دبي الحرة مبيعات وصلت إلى 7.05 مليار درهم (1.93 مليار دولار) في عام 2017، بنمو 5.6% بالمقارنة مع العام الماضي.

وأظهر مؤشر مبيعات شهر ديسمبر اتجاه السوق الحرة نحو إنهاء موسم 2017 على نحو لافت بعد أن حققت مبيعاتها الشهرية رقماً جديداً تجاوز 801 مليون درهم (219 مليون دولار)، في حين سجلت مبيعات الأيام الثلاثة لعرض الخصومات 25%، الذي أطلقته السوق في الذكرى الـ 34 لتأسيسها على مجموعة واسعة من السلع، 196 مليون درهم (54 مليون دولار).

وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالنتائج بالأرقام التي حققتها مبيعات العام الماضي، حيث قال: « يسعدنا أن نعلن عن النتائج الإيجابية التي حققناها في موسم 2017، الذي احتفينا فيه بالذكرى الرابعة والثلاثين لانطلاقة سوق دبي الحرة، حيث عمل جميع أفراد طاقم العمل في السوق بجد لتوفير تجربة تسوق عالية المستوى للمسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في توجيه الشكر إلى طاقم عمل السوق على جهودهم».

وشهد عام 2017 تسجيل السوق 27.2 مليون معاملة بيع، بمعدل 75 ألف معاملة بيع يومية، بينما جرى بيع ما مجموعه 73 مليون وحدة سلعية.