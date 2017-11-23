شكري: قطر لم تنفذ المبادئ الـ 6

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن قطر لم تبادر بإعلان صريح بأنها تتفهم وعلى استعداد لتطبيق المبادئ الستة التي وضعت بشكل واضح، مؤكدا أن مصر تتعاون مع أشقائها لتحقيق أهداف مشتركة وتعمل لحماية أشقائها من مخاطر الإرهاب. وأشار إلى أن مصر في مقدمة الدول التي تقاوم الإرهاب، وتقود المجتمع الدولي للقضاء عليه، وتابع شكري خلال حوار مع برنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد» «أن مصر وشعبها والقوات المسلحة والشرطة عانوا كثيرا من الإرهاب وتفجير الكنائس وقدما أبناءها شهداء أبرار لمواجهة الإرهاب، ويجب كشف الدول التي تمول الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات عليها، لأنها جزء من التنظيمات الإرهابية، ونأمل في مزيد من الجدية والإدراك لدول العالم لمواجهة الإرهاب».

إلى ذلك، قالت عضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان النائبة شادية خضير، إن قطر وتركيا وإيران مثلث الفتن والشر الذي ابتليت به المنطقة العربية، ومصر بالنسبة لهم «اللقمة التي تقف في الزور»، وأغلقت الباب أمامهم لتنفيذ مخططاتهم لإحداث فتنة بالشرق الأوسط وتحويله إلى سراب. وأضافت في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يلم الشمل في فلسطين، وفي جنوب السودان، وينهى حربا أهلية بين الأشقاء في الجنوب وسبقها المصالحة التي هزت العالم، ووقف الجميع يصفق لها وهى المصالحة بين الأخوة من الفصائل الفلسطينية بل وتسليم حماس السلطة الفلسطينية زمام الأمور بغزة للحكومة المنتخبة برئاسة محمود عباس.