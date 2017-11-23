«الكونجرس» يطالب «الخزانة» بموقف صارم من قطر

دينا محمود (لندن)

صعّد أعضاء بارزون في الكونجرس الأميركي، تحركاتهم لتضييق الخناق على قطر وإجبار نظامها الحاكم على وقف دعمه المستمر للتنظيمات المتشددة والإرهابية، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. فبعد يومٍ واحد من كشف موقع «بريتبارت» الأميركي النقاب عن مبادرةٍ شارك فيه نواب بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإجبار مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على توضيح تصريحاتٍ أدلت بها مؤخراً بشأن الدعم الذي تقدمه قطر لحركة حماس الفلسطينية المُصنفة تنظيماً إرهابياً من جانب بعض دول العالم، أشارت صحيفة «ذا هيل» ذات المكانة المرموقة في أروقة المؤسسة التشريعية في واشنطن، إلى أن مجموعة من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين طالبوا وزير الخزانة ستيفن منوتشين باتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الملف نفسه.

وكشفت «ذا هيل» في تقريرٍ أعده بريت ساميلوس، عن أن 19 عضواً في الكونجرس «جمهوريون وديمقراطيون»، وجهوا خطاباً لـ «منوتشين»، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء عدم تطرق بيانٍ مشترك صدر في وقتٍ سابق من هذا العام عنه، وعن مسؤولين قطريين بشأن وقف تمويل التنظيمات الإرهابية، إلى التمويل الذي تقدمه الدوحة إلى «حماس». وأضاف هؤلاء النواب الذي وقعوا الرسالة، وبينهم جوش غوتنماير ورون ديسانتس وجيم بانكس وتبد باد وكارلوس كوربيلو ولوي غوهميرت، في مؤشرٍ على حجم الأموال التي يخصصها النظام القطري لهذا الغرض والقلق الذي يساور المؤسسة التشريعية الأميركية: «إنه لمن الحيوي أن تعزل الولايات المتحدة حماس، وأن تتصدى لها عبر بتر تنظيمها الإرهابي من مصدره».

وجاء في الرسالة إلى الوزير «نشعر بقلق عميق حيال الإعلان المشترك الذي يتجنب أي ذكر لحركة حماس». وأضاف الموقعون على الرسالة «أن الدوحة، باتت ملاذا للمسؤولين الإرهابيين من حركة حماس». وأضافت: «من الضروري أن تكون لدينا خطواتٌ واضحة ويمكن التحقق منها، على صعيد الحد من الدعم المالي لكل التنظيمات الإرهابية»، وذلك في لهجةٍ تبرز مخاوف الكونجرس الأميركي من مدى اتساع نطاق الدور القطري المشبوه فيما يتعلق بدعم الإرهاب.

وقالت صحيفة «جويش كرونيكل»، الصادرة في لندن «إن قطر تريد علاقات أقوى مع إسرائيل، حيث نقلت تصريحات رئيس المؤتمر اليهودي الأميركي جاك روسن، بأن جولته الأخيرة في الشرق الأوسط كشفت له أن قطر لديها رغبة واضحة وقوية لتفاعل أقوى مع إسرائيل والشعب اليهودي، وأشار روسن إلى وجود تطورات مهمة في علاقات إسرائيل مع قطر، وقال «هناك اختلاف واضح ومطلق في النظرة، ورغبة واضحة في زيادة التفاعل مع إسرائيل ومع اليهود.. نعرف أن هناك أيضاً مستوى من الحوار والتفاعل بين إسرائيل وقطر».