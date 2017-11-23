جرحى يعودون إلى عدن بعد تلقي العلاج في الهند على نفقة الإمارات

عدن (وام)

عاد إلى عدن أمس، عدد من الجرحى اليمنيين، بعد تلقي العلاج في مستشفيات الهند على نفقة «الهلال الأحمر» الإماراتية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وثمن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانبهم وما قدمته لهم حتى يعودوا لممارسة حياتهم مجدداً مفعمين بالأمل في غدٍ أفضل، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عكست وتعكس توجيهاته الكريمة اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالشعب اليمني. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على جهودها التي بذلتها وتبذلها لتحسين أوضاع اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.

ووصفوا تلقيهم العلاج على نفقة الدولة باللفتة الإنسانية الكريمة للإمارات وقيادتها الرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

وتأتي عودة هذه المجموعة من الجرحى اليمنيين إلى بلادهم بعد رحلة علاج ناجحة في الوقت الذي يتلقى فيه ما تبقى منهم الرعاية المكثفة لتحسين أوضاعهم الصحية. ويأتي التكفل بعلاج هؤلاء الجرحى في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضدهم. وتقوم دولة الإمارات بدورها تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة انطلاقاً من اهتمامها الدائم بمختلف القضايا الإنسانية، وعلى رأسها قضية المرضى الجرحى والمصابين.