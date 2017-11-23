بالفيديو..محمد بن راشد يتسلّم من محمد بن زايد «وسام أم الإمارات»

أبوظبي (وام)

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وسام أم الإمارات» من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وذلك بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي».

يأتي ذلك تقديراً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية الكبيرة التي طالت العديد من مناطق العالم، لاسيما في الدول الفقيرة والنامية، وما أطلقه سموه من مبادرات شملت جميع القطاعات الرامية إلى خدمة الإنسان، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، من خلال «مؤسسة مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية» التي قدمت العديد من الخدمات المهمة التي انتفع بها ملايين البشر، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي لتكريم الفائزين في كل من «جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية»، و«جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار» المنضويتين تحت «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي» الذي يعنى بالمبدعين والمتميزين العرب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، اعتزازه بنيل هذا الوسام الذي يحمل اسماً غالياً، وهو اسم «أم الإمارات». وقال سموه: «سعدت اليوم بتلقي هذا الوسام بما يحمله من دلالات مهمة، كتعبير عن ثقافة العطاء التي تعد امتداداً للقيم الأصيلة التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، موضحاً سموه أن «أم الإمارات» تقدم دائماً النموذج والقدوة في الاهتمام بالإنسان، والحرص على إيجاد مقومات تقدمه ورفعة شأنه؛ لتظل الإمارات دائماً عنواناً لسعادة الإنسان، وليبقى اسمها دائماً مرادفاً للخير والنماء.