«هونر 6x»: أول هاتف من الفئة المتوسطة بكاميرا ثنائية العدسة

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة هونر الهاتف الذكي الجديد X6 في أسواق المنطقة المنطقة، مزوداً بالعديد من المزايا والوظائف، ليمنح تجربة الإنترنت لكل من يعيش حياة رقمية.

يعتبر هاتف 6X أول هاتف من الفئة المتوسطة، يحتوي كاميرا ثنائية العدسة في المنطقة، وهو مصمم بشكل يهتم بأنماط التصوير واللمسات الفنية.

وكاميرا جهاز هونر 6x مزودة بخاصية نمط الفتحة الواسعة، حيث يمكن التقاط صورة بالتركيز على شيء أو شخص في المقدمة، مع تشويش خلفية الصورة من خلال اختيار قيمة الفتحة (F/‏‏0.95-F/‏‏16).

ويمكن للمستخدم التقاط صورة في الظلام، أو افتح كاميرا جهاز هونر 6x، ومن خلال مسح الشاشة إلى اليسار يستطيع المستخدم الكشف عن النمط، ثم يختار نمط التصوير الليلي Night Shot ويتبع التعليمات على الشاشة، ثم التقاط صورة ذات خلفية مركبة في نمط التصوير الليلي.

يُمكن الجهاز مستخدميه من تحرير الصور الملتقطة من معرض الصور، عبر اختيار أيقونة Splash (كما تظهر إلى اليمين)، والنقر على الأيقونة سيحول الصورة تلقائياً إلى الأبيض والأسود، مع إمكانية النقر بالأصبع على المناطق التي تريد إعادتها إلى اللون الأصلي.

يتمتع الهاتف بمعالج Kirin 655 ثماني النواة وذاكرة RAM سعة 3 جيجابايت، ليتفوق على الجيل السابق بواقع 65%.

كما يحتوي الجهاز على ذاكرة قدرها 32 جيجابايت، إلى جانب إمكانية زيادة مساحة التخزين، ما يتيح سعة كبيرة لتخزين الموسيقا الصور ومقاطع الفيديو.

ترافق جهاز هونر 6x بطارية عالية الكثافة بقوة 3340 ملي أمبير، ما يجعلها البطارية الأطول عمراً في كافة أجهزة هونر حتى الآن. كما يستخدم الجهاز تقنية لتوفير الطاقة، مما يساهم في إطالة عمر البطارية بشكل استثنائي. يحقق الجهاز 2.2 يوم من الاستخدام العادي و1.5 يوم من الاستخدام المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن.