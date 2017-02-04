«هونر 6x»: أول هاتف من الفئة المتوسطة بكاميرا ثنائية العدسة

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة هونر الهاتف الذكي الجديد X6 في أسواق المنطقة المنطقة، مزوداً بالعديد من المزايا والوظائف، ليمنح تجربة الإنترنت لكل من يعيش حياة رقمية.
يعتبر هاتف 6X أول هاتف من الفئة المتوسطة، يحتوي كاميرا ثنائية العدسة في المنطقة، وهو مصمم بشكل يهتم بأنماط التصوير واللمسات الفنية.
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ويمكن للمستخدم التقاط صورة في الظلام، أو افتح كاميرا جهاز هونر 6x، ومن خلال مسح الشاشة إلى اليسار يستطيع المستخدم الكشف عن النمط، ثم يختار نمط التصوير الليلي Night Shot ويتبع التعليمات على الشاشة، ثم التقاط صورة ذات خلفية مركبة في نمط التصوير الليلي.
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يتمتع الهاتف بمعالج Kirin 655 ثماني النواة وذاكرة RAM سعة 3 جيجابايت، ليتفوق على الجيل السابق بواقع 65%.
كما يحتوي الجهاز على ذاكرة قدرها 32 جيجابايت، إلى جانب إمكانية زيادة مساحة التخزين، ما يتيح سعة كبيرة لتخزين الموسيقا الصور ومقاطع الفيديو.
ترافق جهاز هونر 6x بطارية عالية الكثافة بقوة 3340 ملي أمبير، ما يجعلها البطارية الأطول عمراً في كافة أجهزة هونر حتى الآن. كما يستخدم الجهاز تقنية لتوفير الطاقة، مما يساهم في إطالة عمر البطارية بشكل استثنائي. يحقق الجهاز 2.2 يوم من الاستخدام العادي و1.5 يوم من الاستخدام المكثف دون الحاجة لإعادة الشحن.