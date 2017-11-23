معرض في هامبورج عن نظرية النسبية لأينشتاين

هامبورج (د ب أ)

اُفتتح أمس الأربعاء في مدينة هامبورج بألمانيا، معرض عن نظرية النسبية العامة لعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين.

يسعى باحثون في جامعة العلوم التطبيقية بهامبورج من خلال المعرض تقريب النظرية المجردة للزمان والمكان للمهتمين بها، وذلك من خلال أفلام خاصة ومواد توضيحية لمحاكاة النظرية وتجارب تعتمد على مشاركة الجمهور فيها بشكل مباشر.

وقال رئيس الجامعة ميشا تويشر لدى افتتاح المعرض، إن أينشتاين وضع من خلال نظرية النسبية الأساس لإنجازات علمية رائعة خلال المئة سنة الماضية، وباستطاعة رواد المعرض القيام بجولة افتراضية بسرعة الضوء في مدينة توبينجن.

وبإمكان زوار المعرض إسقاط كرة بحساس باستخدام نموذج لبرج.

كما يستطيع الرواد فهم تأثير انعدام الجاذبية من خلال نقل البيانات على حاسب لوحي.

وهناك برنامج موازٍ للمعرض يتضمن محاضرات لعلماء فيزياء مشهورين.

ويقام المعرض المتنقل منذ العام الماضي في عدة مدن ألمانية، ويستمر معرض هامبورج حتى السادس من يناير المقبل.