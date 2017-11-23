معرض في هامبورج عن نظرية النسبية لأينشتاين

هامبورج (د ب أ)
اُفتتح أمس الأربعاء في مدينة هامبورج بألمانيا، معرض عن نظرية النسبية العامة لعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين.
يسعى باحثون في جامعة العلوم التطبيقية بهامبورج من خلال المعرض تقريب النظرية المجردة للزمان والمكان للمهتمين بها، وذلك من خلال أفلام خاصة ومواد توضيحية لمحاكاة النظرية وتجارب تعتمد على مشاركة الجمهور فيها بشكل مباشر.
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وبإمكان زوار المعرض إسقاط كرة بحساس باستخدام نموذج لبرج.
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وهناك برنامج موازٍ للمعرض يتضمن محاضرات لعلماء فيزياء مشهورين.
ويقام المعرض المتنقل منذ العام الماضي في عدة مدن ألمانية، ويستمر معرض هامبورج حتى السادس من يناير المقبل.