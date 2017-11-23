بيونج يانج تتوعد واشنطن بتعزيز الأسلحة النووية

عواصم (وكالات)

اعتبرت كوريا الشمالية الوصف الذي أطلقته عليها واشنطن بأنها دولة داعمة للإرهاب استفزازاً خطيراً، مشيرة إلى أن العقوبات لن ترغمها على التخلي عن برنامج الأسلحة النووية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «جيشنا وشعبنا يشعران بالسخط والغضب حيال العصابات البغيضة التي تجرأت على وضع اسم بلادنا على هذه اللائحة التعيسة للإرهاب.. الأسلحة النووية.. هي الرادع الذي يحمي سيادتنا، وطالما واصلت الولايات المتحدة سياستها المعادية لكوريا الشمالية، سنمعن في تعزيز ردعنا».

ورفضت بكين أمس العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركات صينية تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لو كانج «نحن نرفض أن يعتمد أي بلد عقوبات أحادية الجانب ترتكز على أساس قوانينه الخاصة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده تطبق بدقة» العقوبات الدولية ضد بيونج يانج.