«الجنائية» تحكم بالسجن المؤبد على «جزار البلقان»

لاهاي (وكالات)
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي أمس، حكماً بالسجن المؤبد على الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بعد إدانته بعشرة اتهامات بارتكاب جرائم تطهير عرقي وجرائم حرب خلال حرب البوسنة. وقال رئيس المحكمة ألفونس أوري خلال تلاوته الحكم «الجرائم المرتبكة تصنف ضمن أبشع الجرائم التي عرفها الجنس البشري، وتضمنت الإبادة الجماعية والإبادة كجريمة في حق الإنسانية».
وقضت المحكمة بإدانة ملاديتش في 10 من 11 اتهاماً موجهاً له منها قتل ثمانية آلاف رجل وصبي مسلمين في سربرنيتشا وحصار سراييفو، حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في قصف وبنيران قناصة على مدى 43 شهرا. وقال رئيس المحكمة «العديد من هؤلاء الرجال والصبية تعرضوا للسباب والتهديد وأجبروا على ترديد أغان صربية، وضربوا أثناء انتظار إعدامهم».
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وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان «إن ملاديتش تجسيد للشر». وأضاف زيد الذي كان عضواً في قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة بين 1994 و1996 «إن الحكم إنذار لمرتكبي مثل هذه الجرائم بانهم لن يفلتوا من العدالة أيا كان نفوذهم ومهما طال الزمن.. سيحاسبون جميعا».
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كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بالحكم، وقال، «هذا يظهر أن سيادة القانون هي السائدة».