ارتفاع معدلات الجريمة في إيران

ستار كريم (طهران)

أعلن قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين رحيمي عن تزايد أرقام الجريمة في طهران وبقية المدن بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى اعتقال 500 شخص دون الـ18 عاما بتهم السرقة وتناول المخدرات، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستواصل الحملات لاعتقال ما تبقى من مثيري الفوضى.

وحذر رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية حسن موسوي النظام من مغبة ارتفاع مؤشرات الجريمة في طهران وباقي المحافظات، وقال إن أبطال هذه هم من الشباب، وهذه ظاهرة جديدة تجتاح المجتمع. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم المجرمين هم من الشباب، وهذا تحول خطير في المجتمع بسبب الظروف المعيشية. فيما حذر رئيس لجنة الخميني للإغاثة برويز فتاح من مغبة ارتفاع أرقام المجاعة في إيران، والتي قد تكون سبباً لاندلاع مواجهات.

وكانت تقارير البنك الوطني الإيراني حذرت مؤخراً من احتمال ارتفاع معدلات الفقر والانتحار في إيران، حيث يعيش 15 مليون تحت خط الفقر. وأكدت الإحصائيات الرسمية للبنك أن هناك 35% يعانون الفقر وأن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع.