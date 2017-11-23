الأمم المتحدة تستعجل المفاوضات بين بغداد وأربيل

سرمد الطويل، الاتحاد (بغداد، السليمانية، أربيل)

رحبت البعثة الأممية لمساعدة العراق «يونامي» بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان، ودعت الحكومة الاتحادية وإدارة الإقليم إلى الشروع في مفاوضات دون تأخير استنادا إلى الدستور حول جميع القضايا العالقة بين الجانبين، بالتزامن مع مطالبة وزارة الخارجية الأميركية بغداد برفع حظر الطيران عن الإقليم. في حين عرضت قوى كردية على حكومة الإقليم، ورقة عمل تتضمن حزمة نقاط منها آلية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتولى تحسين الوضع المعاشي للأهالي وإجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.

وقالت «يونامي» في بيان أمس، إن «استفتاء انفصال الإقليم كان إجراء ليس له أي مرجع دستوري»، داعية الحكومة الاتحادية وإدارة الإقليم إلى بدء مفاوضات فورا وفقا للدستور لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين. كما أكدت على ضرورة أن تشمل المفاوضات التدابير التي تسمح بإنشاء سلطة اتحادية على المعابر الحدودية الخارجية للعراق الموجودة بالإقليم، وإعادة فتح مطاراته الدولية. وانتقدت «التهديدات باستخدام القوة والتصريحات والخطوات الاستفزازية بعد صدور قرار المحكمة العليا».

بالتزامن، دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس، بغداد إلى رفع حظر الطيران عن الإقليم، وبينت وجود مساع أميركية على أعلى المستويات لعقد حوار بين حكومتي المركز والإقليم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن «بإمكان بغداد وأربيل أن تحلا الخلافات بينهما من دون توسط من أي طرف، وهو الأفضل للجانبين».

إلى ذلك، قالت مصادر من حركة التغيير الكردية أمس، إن الحركة قدمت لرئيس حكومة الإقليم الذي زار السليمانية ونائبه قباد طالباني أمس الأول، ورقة عمل جديدة تتضمن حزمة نقاط أولاها تتعلق بآلية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتولى تحسين الوضع المعاشي للأهالي وإجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور.