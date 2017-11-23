توقف المشاريع في كردستان

باسل الخطيب (السليمانية)
قال رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد أمين لـ «الاتحاد» أمس، إن الأوضاع الراهنة في كردستان العراق، تسببت بتوقف المشاريع التنموية والخدمية في الإقليم عامة والسليمانية خاصة»، مشيراً إلى أن الخدمات «توقفت بنسبة 80% مثلما توقف أو تلكأ تنفيذ 1800 مشروع في المحافظة من أصل ستة آلاف في الإقليم». في حين دعا قيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى مصادرة أملاك كبار المسؤولين الأكراد بمساعدة المجتمع الدولي، لتسديد الديون المترتبة على الإقليم البالغة 14 مليار دولار، بدلاً من معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية.
وأضاف، الأزمة السياسية الداخلية «ألقت بظلال ثقيلة على السليمانية، وأدت إلى عدم وجود محافظ أصيل، حيث لا يزال المجلس بانتظار موافقة رئاسة الحكومة الكردية على تعيين هافال أبو بكر بالمنصب»، كاشفاً عن «عدم حصول السليمانية على حصتها من تخصيصات تنمية الأقاليم منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ كانت آخر دفعة حصلت عليها عام 2013 بواقع 273 مليار دينار».
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وأكد أن مجلس المحافظة «يريد التوصل لحلول دستورية عادلة للملفات العالقة بين أربيل وبغداد بأسرع وقت لعودة الأوضاع الطبيعية للإقليم وباقي المناطق المتنازع عليها»، معتبراً أن ذلك «يعزز الأخوة الكردية العربية ويسهم بدوران عجلة التنمية في أنحاء كردستان والعراق، خصوصاً بعد اندحار داعش الإرهابي».
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وقال إن أولئك المسؤولين «أهدروا الثروات واتبعوا سياسة نفطية واقتصادية فاشلة تسببت بتكبيل الإقليم بمديونية كبيرة لا دخل للشعب بها».