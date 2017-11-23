اتفاق روسي تركي إيراني على إطلاق حوار سوري شامل

موسكو (وكالات)

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيراه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، خلال قمتهم الثلاثية في سوتشي أمس، على بدء العمل بإطلاق حوار سوري وطني شامل، مؤكدا أن تسوية النزاع السوري النهائية ستتم في جنيف، وأن الحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا شارفت على الانتهاء.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الثلاثية أمس «إن روسيا وإيران وتركيا تواصل العمل الوثيق على تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، والتطبيق المستدام لخفض التصعيد، ورفع الثقة بين أطراف الأزمة».

وتابع «في هذا السياق قمنا برسم الخطوات ذات الأولوية الخاصة بتفعيل الحوار السوري الشامل بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار «بارتياح» إلى أن «كلا من رئيسي إيران وتركيا أيد المبادرة الخاصة بعقد المؤتمر السوري العام للحوار الوطني في سوريا» في سوتشي.

وأوضح أن الرؤساء الثلاثة «اتفقوا على إجراء هذه الفعالية بالغة الأهمية على مستوى مناسب مع ضمان مشاركة ممثلين عن الشرائح الواسعة للمجتمع السوري فيها»، معتبرا أن هذا المؤتمر سيشكل «حافزا» لتسوية النزاع في سوريا في إطار محادثات السلام التي تجري في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.