الأردن يدعو لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة

جمال إبراهيم، وام (عمّان)

انطلقت في العاصمة الأردنية «عمان» أمس أعمال المؤتمر الـ 45 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، والتي تستمر يومين تحت رعاية دولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمشاركة محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام».

واعتبر وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني أن: «ما تتعرض إليه شعوب المنطقة من قتل وتدمير وتشريد وحرمان يؤدي حتماً إلى الظلم والقهر وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار الجهل، خاصة في ظل تجاهل عالمي لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة، وما تتعرض له شعوبها». وشدد خلال افتتاحه المؤتمر في عمان أمس بعمّان، على أن: ما سبق يحتاج إلى جهد عربي ودولي لحل هذه المشكلات ووقف نزيف الدم والدمار والتهجير الداخلي والخارجي، ودعا المجتمع الدولي تقديم الدعم والرعاية المستمرة للاجئين في الأردن ليحصلوا على عيش كريم يؤمن لهم حقوقهم».

وحض المومني مؤسسات الإعلام العربية للتصدي للتطرف والإرهاب بكل أشكاله وهيئاته والعمل كفريق للحد من أسبابه والتصدي لآثاره المدمرة على الأفراد والمجتمعات والدول والإنسانية. وقال إن تعزيز الثقة بالإعلام الوطني الرسمي ليس مسؤولية الحكومات فحسب، بل جهد وطني يجب أن تتصدى له مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، ودعا المؤسسات الإعلامية إلى إعداد الخطط والبرامج الفاعلة وإجراء الحوارات التي من شأنها أن تعمل على النهوض بالإعلام. ويرأس المديرون العامون لوكالات الأنباء العربية وفود بلدانهم المشاركة في المؤتمر، الذي يشارك فيه رئيس الاتحاد العالمي لوكالات الأنباء، المدير العام لوكالة الأنباء البلغارية (بتا) مكسيم مينتشوف. يشار إلى أن اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي يضم وكالات الأنباء الوطنية لـ 18 بلداً عربياً، يهدف إلى توثيق الصلات المهنية بين الوكالات العربية.