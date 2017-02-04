كيف يُمكن للمديرين الماليين والموارد البشرية تحويل الأعمال معاً

دي هوتشن*

يساعد الاتساق المتقارب بين قسمي الشؤون المالية والموارد البشرية المديرين الماليين على توجيه الشركة بثقة أكبر نحو النجاح.

في هذه الأوقات غير المتوقعة، يعتمد المديرون التنفيذيون بشكل متزايد على المدير المالي للمساعدة في وضع خطط واستراتيجية الشركة.

ويجب على المؤسسات متابعة التطور والنمو لاستمرار سير النجاح، وبفهمهم الأمثل للأداء عبر الأقسام، ليس هناك أحد قادر على تحويل نمط تشغيل الشركة أفضل من مسؤولي الشؤون المالية.

لا يقتصر نمط التشغيل في المؤسسات فقط على سير العمليات والمخرجات. فقدرة الشركة على تلبية احتياجاتها بشكل فعال تعتمد على أداء الموظفين لديها، وعلى المهارات التي يسهمون بها وسبل توظيف أوقاتهم، هذا هو مجال «مديري الموارد البشرية».

وبحسب طبيعة البيانات والأنظمة التي عمل المديرون الماليون من خلالها بشكل تقليدي، يميل رواد الشؤون المالية إلى تصنيف الموظفين بحسب دورهم ورواتبهم، ومدى توافرهم عند تجميع الموارد. هذا النهج نسبي، إلا أن به قصوراً لأنه لا يتعامل مع تفضيلات الأفراد في القرار.