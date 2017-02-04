  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

رأي وتحليل

كيف يُمكن للمديرين الماليين والموارد البشرية تحويل الأعمال معاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

دي هوتشن*

يساعد الاتساق المتقارب بين قسمي الشؤون المالية والموارد البشرية المديرين الماليين على توجيه الشركة بثقة أكبر نحو النجاح.

في هذه الأوقات غير المتوقعة، يعتمد المديرون التنفيذيون بشكل متزايد على المدير المالي للمساعدة في وضع خطط واستراتيجية الشركة.

ويجب على المؤسسات متابعة التطور والنمو لاستمرار سير النجاح، وبفهمهم الأمثل للأداء عبر الأقسام، ليس هناك أحد قادر على تحويل نمط تشغيل الشركة أفضل من مسؤولي الشؤون المالية.

لا يقتصر نمط التشغيل في المؤسسات فقط على سير العمليات والمخرجات. فقدرة الشركة على تلبية احتياجاتها بشكل فعال تعتمد على أداء الموظفين لديها، وعلى المهارات التي يسهمون بها وسبل توظيف أوقاتهم، هذا هو مجال «مديري الموارد البشرية».

وبحسب طبيعة البيانات والأنظمة التي عمل المديرون الماليون من خلالها بشكل تقليدي، يميل رواد الشؤون المالية إلى تصنيف الموظفين بحسب دورهم ورواتبهم، ومدى توافرهم عند تجميع الموارد. هذا النهج نسبي، إلا أن به قصوراً لأنه لا يتعامل مع تفضيلات الأفراد في القرار.

المدير المالي هو خبير الأرقام لدى الشركة عموماً، وعلى هذا النحو يعي تماماً أن رواتب الموظفين والتكاليف تمثل أغلبية تكاليف التشغيل للمؤسسة والاستفادة القصوى من العمال ذوي الخبرات لا تحتاج إلى إيضاح، والعلاقة الوثقى مع مدير الموارد البشرية هي الأساس لتحقيق هذا الهدف. يكشف البحث من مؤسسة «إرنيست أند يونج» أن هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل، مع 80% من رواد المالية والموارد البشرية، موضحين أن علاقتهم أصبحت أكثر تعاونية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا