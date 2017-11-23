مصر: حبس 29 متهماً بالتخابر مع تركيا أسبوعين على ذمة التحقيق

القاهرة (أ ف ب)

قرر النائب العام المصري أمس، حبس 29 مصرياً 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بـ «التخابر مع تركيا والانضمام لجماعة إرهابية»، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه. وأوضح النائب العام نبيل صادق أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها «في ما رصدته المخابرات العامة من اتفاق عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي على وضع مخطط يستهدف استيلاء التنظيم الإرهابي على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها».

وأضاف البيان، أن المتهمين قاموا بـ «تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باستخدام خوادم في دولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع بالاستعانة بالعديد من أعضاء تنظيم الإخوان وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها».

وقال النائب العام، إن «المحور الثاني للمخطط هو محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار وإشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».

وتابع البيان أن «التحريات التي أجرتها المخابرات العامة توصلت إلى أن عملية تمرير المكالمات غير الشرعية» عبر «الإنترنت» كانت تتم بمقابل مادي وان الأموال التي تم تحصيلها من هذا النشاط غير المشروع «استخدمت في تأسيس الكيانات الإعلامية» كما تم إمداد المخابرات التركية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الدولية «لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها».

وأوضح البيان انه تمت مداهمة منازل المتهمين والعديد من المقار التي كانوا يستخدمونها «حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية» و«أجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر».