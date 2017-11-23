البحرين: حكم نهائي بالسجن سنتين لمدان ببث شائعات

المنامة (بنا)

صرح عبدالرحمن المعاودة رئيس النيابة البحرينية بأن المحكمة الكبرى الجنائية، بدائرتها الاستئنافية، أصدرت أمس حكمها في الطعن المقدم من أحد المتهمين في الحكم الصادر ضده بإدانته عن تهمة بث وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت المحكمة الاستئنافية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة المتهم ومعاقبته.

وكانت النيابة العامة استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية أمامها بحضور محاميه ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ، فطعن المتهم في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.