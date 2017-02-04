ألمانيا تكافح لتسريع وتيرة قطاع التقنية

ترجمة: حسونة الطيب

ظلت ألمانيا ولعدة قرون، الدولة الرائدة في مجال الابتكار حول العالم، الصفة التي لم تعد تملكها في الوقت الحالي، حيث أصبحت شركاتها تغالي في تجنب المخاطر والبيروقراطية. وربما يكون هذا الوضع، مغايراً لحالة الاقتصاد الألماني الراهنة، الذي حقق أسرع وتيرة نمو له بنحو 1.9% في العام الماضي، وهي الأفضل منذ خمس سنوات. وألمانيا هي من الدول الصناعية الضخمة وتمثل المركز الصناعي لمنطقة اليورو. وتتميز منتجاتها الصناعية خاصة السيارات، بالجودة وقوة الأداء، حيث تشكل بي أم دبليو وأودي ومرسيدس، 80% من السيارات الفاخرة في السوق العالمية.

وتتنامى موجة من الخوف التي تسري في أوصال مجالس الشركات وكبار الساسة، من قضاء القوى الرقمية الأجنبية، على التفوق الاقتصادي والصناعي لألمانيا. وبما أن صناعة السيارات والآليات التي باتت تعتمد بشدة على البرامج والتقنيات الرقمية، تمثل العمود الفقري للنجاح الألماني، ربما ينجم عن ضعف البلاد في قطاع تقنية المعلومات، ضربة قوية لهذه النشاطات.

وفي غضون ذلك، تواجه القطاعات التقليدية التي تسيطر عليها ألمانيا من الكيماويات والميكانيكا والهندسة والخدمات اللوجستية، ذات المصير الذي واجهته الموسيقى والإعلام والسفر. وزادت حدة الخوف مع توغل جوجل مؤخراً في صناعات، مثل السيارات والطاقة والروبوتات، التي أثبتت ألمانيا براعتها فيها.

ويتساءل بعض كبار صانعي القرار في ألمانيا، عن إمكانية استمرار ألمانيا في ريادة قطاع السيارات، عندما يتحول العالم نحو تبني السيارات من دون سائق والكهربائية وعند تولي البرامج للمحركات التي تشكل أهم مكونات السيارة.