إطلاق المرحلة الأولى من خدمة الراديو الرقمي في 2018

يوسف العربي (دبي)

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إطلاق المرحلة الأولى من خدمة الراديو الرقمي «T-DAB» في الإمارات خلال عام 2018.

وقالت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد»: إنه تم البدء في إعداد الإطار التنظيمي لإصدار رخصة إطلاق خدمة البث الإذاعي الأرضي الرقمي، لتلبية الطلب المتزايد على إطلاق قنوات إذاعية جديدة.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً في عدد المحطات الإذاعية العاملة، حيث يوجد حالياً حوالي 52 محطة إذاعية مختلفة في الدولة، وفق تقرير حديث صادر عن «مجموعة المرشدون العرب» المتخصصة في الأبحاث والدراسات.

وأوضحت أنه لا يمكن تلبية طلبات إطلاق محطات إذاعية جديدة حالياً، خاصةً في نطاق الـ«إف إم»، نتيجة للاستخدام الكامل للترددات الإذاعية التي تم تنسيقها مع الدول المجاورة، وبالتحديد في الساحل الشمالي للدولة أي المنطقة الممتدة من إمارة رأس الخيمة إلى إمارة أبوظبي.