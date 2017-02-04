  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

الإمارات تتصدر عربياً بـ52 محطة إذاعية

إطلاق المرحلة الأولى من خدمة الراديو الرقمي في 2018
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

يوسف العربي (دبي)

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إطلاق المرحلة الأولى من خدمة الراديو الرقمي «T-DAB» في الإمارات خلال عام 2018.

وقالت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد»: إنه تم البدء في إعداد الإطار التنظيمي لإصدار رخصة إطلاق خدمة البث الإذاعي الأرضي الرقمي، لتلبية الطلب المتزايد على إطلاق قنوات إذاعية جديدة.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً في عدد المحطات الإذاعية العاملة، حيث يوجد حالياً حوالي 52 محطة إذاعية مختلفة في الدولة، وفق تقرير حديث صادر عن «مجموعة المرشدون العرب» المتخصصة في الأبحاث والدراسات.

وأوضحت أنه لا يمكن تلبية طلبات إطلاق محطات إذاعية جديدة حالياً، خاصةً في نطاق الـ«إف إم»، نتيجة للاستخدام الكامل للترددات الإذاعية التي تم تنسيقها مع الدول المجاورة، وبالتحديد في الساحل الشمالي للدولة أي المنطقة الممتدة من إمارة رأس الخيمة إلى إمارة أبوظبي.

وقالت: «إنه لا توجد خطة حالياً لإيقاف البث الإذاعي على نطاق الـ«إف إم»، بعد إطلاق خدمة الراديو الرقمي «T-DAB» في الإمارات، على الرغم من توجه بعض الدول المتقدمة نحو إيقاف البث الإذاعي في نطاق الـ«إف إم»، حيث قامت النرويج بتحديد موعد الإيقاف في نهاية سنة 2017، وحددت سويسرا موعد إيقاف البث الإذاعي على الـ«إف إم» في الفترة ما بين 2020-2024، وتبحث المملكة المتحدة موعد الإيقاف، بعد أن مددته أكثر من مرة، حيث ستحدده بعد أن يتحول ما نسبته 50% من المستمعين للبث الإذاعي في نطاق الـ«إف إم» إلى البث الصوتي الرقمي الأرضي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا