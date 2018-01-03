«طيران الإمارات» تمدد برنامج «ماي إيماريتس باس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد برنامج «ماي إيماريتس باس My Emirates Pass» ليستفيد من عروضه زوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.

وأصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات بموجب هذه العروض الجذابة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض خاصة، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و31 مارس 2018، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات ومعالم دبي، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية. وتبدأ الأسعار الخاصة للسفر إلى دبي من (يخضع العرض لبعض الشروط والأحكام).

ووسعت طيران الإمارات برنامج «ماي أيماريتس باس» ليشمل مزيداً من الشركاء، بحيث يستطيع العملاء الاستفادة من حسومات خاصة في 250 من المطاعم المتميزة ضمن الفنادق وخارجها. وتتوفر العروض الخاصة أيضاً على تجارب ترفيهية عائلية رائعة تشمل زيارات لنوادي الغولف ومتنزهات متخصصة ومرافق سبا فاخرة.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: «دبي مدينة عالمية مزدهرة، وتوفر تجارب تسوق وتناول طعام وترفيه متنوعة تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة. وضاعفنا هذا العام شركاء «ماي إيماريتس باس» لتوفير مزيد من الفرص والخيارات أمام عملائنا لاستكشاف بعض من أشهر الوجهات في دبي، مثل القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس، الذي يضم ثلاثة متنزهات مميزة هي موشنجيت وبوليوود باركس وأول متنزه وحديقة مائية ليغو لاند في المنطقة».

تسيّر طيران الإمارات رحلات مباشرة من دبي إلى أكثر من 150 وجهة في 80 دولة، وتوفر خدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد أطقم من 135 دولة ويتحدثون 60 لغة. واستثمرت الناقلة لضمان تقديم منتجات عالية الجودة وقيمة متميزة للمسافرين في جميع الدرجات.