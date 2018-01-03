«طيران الإمارات» تمدد برنامج «ماي إيماريتس باس»

دبي (الاتحاد)
أعلنت طيران الإمارات عن تمديد برنامج «ماي إيماريتس باس My Emirates Pass» ليستفيد من عروضه زوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.
وأصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات بموجب هذه العروض الجذابة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض خاصة، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.
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ووسعت طيران الإمارات برنامج «ماي أيماريتس باس» ليشمل مزيداً من الشركاء، بحيث يستطيع العملاء الاستفادة من حسومات خاصة في 250 من المطاعم المتميزة ضمن الفنادق وخارجها. وتتوفر العروض الخاصة أيضاً على تجارب ترفيهية عائلية رائعة تشمل زيارات لنوادي الغولف ومتنزهات متخصصة ومرافق سبا فاخرة.
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تسيّر طيران الإمارات رحلات مباشرة من دبي إلى أكثر من 150 وجهة في 80 دولة، وتوفر خدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد أطقم من 135 دولة ويتحدثون 60 لغة. واستثمرت الناقلة لضمان تقديم منتجات عالية الجودة وقيمة متميزة للمسافرين في جميع الدرجات.