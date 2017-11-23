أزهر جرجيس صانع الحلوى المرة

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت عن منشورات المتوسط - إيطاليا، المجموعة القصصية الجديدة للقاص العراقي أزهر جرجيس «صانع الحلوى»، وفيها يُعيد جرجيس برمزيّة عالية، صياغة معاناة الشعب العراقي على مدى أربعة عقود مضت، ليقدّمهما إلى القارئ على هيئة حلوى قابلة للهضم.

الموت المجانيّ، ورائحة الجثث، والتعذيب الجسدي، والجوع المستديم، والزيف المجتمعي، والمتاجرة بالدين، وغيرها، موضوعات جعل منها الكاتب هنا مواد أوليّة لحلواه التي يعرضها على طبق من السخرية السوداء. ربما ستصطدم برأس يتدحرج بين طيّات الكتاب، أو تعيقك غيمة وطاويط من متابعة القراءة، أو يهتف بك جلّادٌ يحمل سيجارةً يسلّيه إطفاؤها في أجساد الضحايا، لكن تأكد بأنّ كل ما ستراه، ليس فيلماً هوليوديّاً، ولا عرضاً مسرحيّاً، بل هو الواقع الذي عشتَ بعضه، وعاش غيرك بعضه الآخر، ولو تبادلتم الحكايات لاكتملت الصورة.