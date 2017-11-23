حبيب الصايغ: أسباب تأجيل انتخابات «كتاب المغرب» كان يجب أن تكون أسبابًا للتعجيل

أبوظبي (الاتحاد)
أكد حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن الأسباب التي ساقها اتحاد كتاب المغرب كمسوّغات لتأجيل موعد عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر كان أولى بها أن تكون دافعًا للتعجيل بعقد المؤتمر والانتخابات الجديدة.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر، أمس، عن المكتب الإعلامي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أوضح فيه الصايغ «أن البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، يوم 19/ 11/ 2017، والذي اتخذ فيه قرارًا بتأجيل موعد عقد مؤتمره الوطني التاسع عشر الذي كان مقرّراً أيام 24- 25- 26 نوفمبر، بمدينة طنجة، إلى تاريخ لاحق لم يتم تحديده، وساق أسبابًا للتأجيل رأى الأمين العام أنه كان أولى بها أن تكون دافعًا للتعجيل بعقد المؤتمر والانتخابات الجديدة، لكي يكون للأدباء والكتاب أعضاء الاتحاد في المغرب الشقيق الكلمة الفصل في النزاع الدائر بين طرفين، وصل إلى الصحف والمواقع الإعلامية والصفحات الشخصية، بل وإلى ساحات القضاء».
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وأضاف البيان: «يؤكد حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، على المكانة الراسخة التي يتمتع بها اتحاد كتاب المغرب في المكتب الدائم، وفي نفوس وقلوب الأدباء والكتاب العرب، بحكم عراقة هذا الاتحاد وثقل أعضائه من الأدباء والكتاب والمثقفين، كما يؤكد الحفاظ على وحدة الاتحاد العام ودوره في خدمة الثقافة العربية، وعلى ضمان إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الاتحادات الأعضاء لإبداء رأيها بكل حرية داخل اجتماعات المكتب الدائم وعبر الأطر القانونية للاتحاد العام وليس خارجها باعتماد لغة الإساءة والتجريح والتأويل والانطلاق من معلومات مغلوطة، وعلى ضرورة التزام كل الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات والمجالس الأعضاء في الاتحاد العام باستحقاقاتها الانتخابية في مواعيدها المقررة، حيث إنها تعكس روح الديمقراطية وتداول السلطة الذي ننادي به، ونعارض السياسيين إذا تجاوزوه أو التفُّوا عليه، ولأنه حق أصيل لأعضاء الجمعيات العمومية لا يجوز منعه أو تأجيله من دون أسباب واضحة ومقنعة للجميع».
يشار إلى أن اتحاد المغرب كان أصدر بيانًا أعلن فيه تأجيل مؤتمره العام التاسع عشر وانتخابات مكتبه التنفيذي لأجل غير مسمى لأنه - حسب ما ورد فيه - توجد أطراف داخل الاتحاد تعمل على خلق البلبلة وزرع الفتنة، ولصعوبة عقد المؤتمر في ظل «حملة التشهير المجاني»، ولإفساح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي المتضررين منها لسلك الطرق القانونية، وأخيرًا.. لإتاحة الفرصة للمكتب التنفيذي لمخاطبة مؤسسات الدولة المختصة في ما يتعلق بميزانية الاتحاد.