سالم يتهم مارادونا بمحاولة ركله

دبي (الاتحاد)

اتهم الحكم أحمد سالم الذي أدار مباراة الفجيرة وبني ياس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الأرجنتيني مارادونا، المدير الفني لنادي الفجيرة بمحاولة التعدي عليه بالركل، في الممر المؤدي لغرفة خلع ملابس اللاعبين باستاد الفجيرة، عقب المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة، وذكر مراقب المباراة نفس الواقعة وشكا طاقم التحكيم من محاولة مارادونا التعدي على حكم المباراة بالركل، ما يعني وجود تقريرين رسميين ضد مدرب الفجيرة.

وطلبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة تسجيلاً من الكاميرات الداخلية لملعب نادي الفجيرة، وأخطرت إدارة النادي بضرورة تسليم الفيديوهات في مهلة انتهت أمس، للتأكد من تفاصيل الواقعة، وإلا سيتم اعتماد التقريرين لحكم ومراقب المباراة، ومن ثم معاقبة مارادونا، وينتظر أن تتخذ اللجنة قرارها في اجتماعها الأسبوع المقبل لحسم القضية.