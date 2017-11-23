دبا الحصن يلاقي الحمرية.. ومليحة يواجه شباب الأهلي

الشارقة (الاتحاد)
تعود الحياة إلى دوري كرة قدم الصالات في السابعة مساء اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهر لمشاركة «أبيض» الصالات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والأدوار النهائية لكأس الاتحاد، ويلتقي اليوم دبا الحصن مع الحمرية، ويلعب مليحة مع شباب الأهلي دبي.
يدخل فريق دبا الحصن المنتشي بلقب بطولة كأس الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه، لتقديم أفضل ماعنده، لأنه سيحظى باستقبال جماهيره في أول مباراة بعد التتويج، وهو يحتل المركز الثالث في لائحة الدوري برصيد 5 نقاط، أما فريق الحمرية، فيحتل المركز الثامن من دون رصيد.
|
|