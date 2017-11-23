دبا الحصن يلاقي الحمرية.. ومليحة يواجه شباب الأهلي

الشارقة (الاتحاد)

تعود الحياة إلى دوري كرة قدم الصالات في السابعة مساء اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهر لمشاركة «أبيض» الصالات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والأدوار النهائية لكأس الاتحاد، ويلتقي اليوم دبا الحصن مع الحمرية، ويلعب مليحة مع شباب الأهلي دبي.

يدخل فريق دبا الحصن المنتشي بلقب بطولة كأس الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه، لتقديم أفضل ماعنده، لأنه سيحظى باستقبال جماهيره في أول مباراة بعد التتويج، وهو يحتل المركز الثالث في لائحة الدوري برصيد 5 نقاط، أما فريق الحمرية، فيحتل المركز الثامن من دون رصيد.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق نادي مليحة «العنيد»، مع شباب الأهلي دبي على ملعب صالة نادي الذيد، بعد أن مليحة حقق برونزية كأس الاتحاد بالفوز على شباب الأهلي وشاءت القرعة أن يلتقي الفريقان في مباراة ثانية بعد 72 ساعة من مواجهتهما التي انتهت لمصلحة مليحة بركلات الترجيح، ويحتل مليحة المركز السابع برصيد نقطتين، ويحتل شباب الأهلي المركز التاسع والأخير من دون رصيد.