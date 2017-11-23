«التحكيم الرياضي» تؤهل المحكمين وتشرح آليات التقاضي أمام «كاس»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، فعاليات ورشة محكمة التحكيم الرياضي عن القواعد القانونية والمبادئ القضائية، وكيف تصبح محكماً أمامها، والتي نظمتها أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي (CAS)، على مدار يومين بالمقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي.

وفي ختام الورشة، سلم الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد سعيد المرزوقي، مدير مركز التحكيم الرياضي، الشهادات التدريبية للمشاركين من المعنيين بالقضايا الرياضية من المحكمين الرياضيين والمحامين ودارسي القانون الرياضي، ومنتسبي الاتحادات الرياضية من الإمارات ودول مجلس التعاون.

واستعرضت الورشة، دور محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، وآليات التقاضي فيها، وإجراءات محكمة التحكيم الرياضي، ونطاق تطبيق الإجراءات، والتي تُطبق عند اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى «كاس».

كما تناولت الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم، والإجراءات المتعلقة بالأدلة والمستندات، والإجراءات المستعجلة، إضافة إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وقرار هيئة التحكيم الذي يصدر بالأغلبية، في حين تكون الأحكام الصادرة عن «كاس» نهائية وملزمة للأطراف.