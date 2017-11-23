اتحاد الكرة ينسق مع الجزيرة لدعم طموحات «فخر أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية 2017، أن اتحاد الكرة ونادي الجزيرة ينسقان جهودهما من أجل نجاح مهمة «فخر أبوظبي» إبان مشاركته في البطولة العالمية، وهذا ليس غريباً على اتحاد الكرة، الذي يفخر باستلهام وتطبيق رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، بدعم أندية الإمارات كافة، خلال مهام تمثيلها الوطن في أي منافسات قارية ودولية.

وقال ابن هزام: اتحاد الكرة، وطبقاً لتوجيهات المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، سيعمل على توفير الدعم اللامحدود، وحشد الجماهير للوقوف خلف فخر العاصمة أبوظبي في مباراته الافتتاحية في كأس العالم للأندية، وكذلك في بقية مشواره في البطولة العالمية، والتي ستنطلق في الشهر المقبل للمرة الثالثة على أرض دولتنا الغالية، وهذا واجب وطني على كل مؤسسة رياضية في الدولة.

وكان محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، قد ترأس الاجتماع التنسيقي بين اتحاد الكرة ونادي الجزيرة، الذي جرى بالعاصمة أبوظبي بحضور، عايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وعبد القادر حسن مدير إدارة العلاقات، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق في الاتحاد.

وفي مستهل حديثه تقدم ابن هزام، بالشكر والثناء إلى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة المحلية، على جهوده وتواجده المستمر مع فريق العمل ووقوفه على مختلف التفاصيل لتخرج هذه البطولة متناسبة مع الشكل الحضاري الجميل الذي تتصف به إماراتنا الغالية.