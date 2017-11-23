«الهيئة» توجه «الطائرة» بتأجيل إعادة «النهائي»

أسامة أحمد (الشارقة)

وجهت الهيئة العامة للرياضة اتحاد الكرة الطائرة بتأجيل إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لحين البت في شكوى العين، بعد قرار لجنة الأحداث بإعادة مباراة العين وبني ياس يوم الثلاثاء المقبل بصالة الوصل، استناداً للقواعد الرسمية للعبة بحدوث خطأ خاص بالقاعدة 5 -17 بشأن التبديل الاستثنائي، تطبيقاً للمادة 95 من لائحة المسابقات التي تنص على أنه إذا ثبت خطأ في تطبيق القواعد الرسمية في إحدى المباريات تلغى نتيجتها وتعاد.

وبعد تمسك لجنة الأحداث بإعادة النهائي في الزمان والمكان المحددين قدم نادي العين شكوى إلى «الهيئة»، محولاً ملف «الأزمة» بكل تداعياتها من اتحاد اللعبة إلى «الهيئة» في انتظار قرارها.

وأوضح عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، أن «الهيئة» تسلمت رسمياً الشكوى، ويتطلب الأمر في هذه الحالة تأجيل إعادة النهائي لحين النظر في الاحتجاج العيناوي، مشيراً إلى أن «الهيئة» طلبت من اتحاد اللعبة حثيثات قرار إعادة المباراة.

وكان بني ياس قد احتج لاتحاد اللعبة بعد خسارته المباراة النهائية بحجة أن طاقم التحكيم وقع في خطأ فني، ليحول الاتحاد ملف هذه السابقة في الصالات الإماراتية إلى الاتحاد الدولي من أجل المشورة في «واقعة» الاستبدال الاستثنائي، لتقرر لجنة الأحداث إعادة النهائي، وهذا ما رفضه العين.