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يتقدمهم 7 من أفضل 20 مصنفاً في العالم

126 لاعباً يتنافسون على «الصقر المجنح» في بطولة أبوظبي للجولف
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تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 4 من المصنفين العشرة الأوائل، و7 من المصنفين الـ20 في بطولة أبوظبي (إتش إس بي سي) للجولف التي تقام في الفترة من 18 وحتى 21 يناير المقبل، في نادي أبوظبي للجولف وبرعاية شركة الإمارات العالمية للألومنيوم.

وأعلن عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن رفع قيمة جوائز البطولة إلى 3 ملايين دولار بزيادة 300 ألف دولار عن النسخة الماضية، بعد دخول شركة الإمارات للألومنيوم راعيا للحدث للمرة الأولى.

وكشف العواني عن مشاركة 126 لاعبا على «الصقر المجنح» في النسخة الـ13، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المجلس في أبوظبي أمس بحضور ديفيد كوثيمر نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في بنك إتش إس بي سي، وخالد عيسى بوحميد مدير قسم العلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجريج سبرول المدير التنفيذي لشركة (آي إم جي الشرق الأوسط).

ومن بين النجوم البارزين على مستوى العالم المشاركين في البطولة تومي فليتوود حامل اللقب، وداستن جونسون المصنف الأول في العالم، وروري ماكلروي الفائز أربع مرات في بطولات (المايجر) العالمية، وهنريك ستينسون حامل لقب البطولة لعام 2016 والحاصل على ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية، ومات كوتشار الفائز بكأس (رايدر) الأميركية والحاصل على ميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، وبول كايسي حامل اللقب عامين 2007 و2009، واللاعب جاستن روز الذي فاز مؤخراً ببطولة العالم للجولف، وتؤكد القائمة حجم المشاركة السمعة التي اكتسبتها بطولة أبوظبي كواحدة من أهم بطولات الجولة الأوروبية، وتم استعراض صور اللاعبين السبعة الذين يعتبرون من بين أفضل 20 لاعبا في العالم في المؤتمر واستعراض أبرز نجوم الجولف المشاركين في الحدث،

وقال عارف العواني: تؤكد هذه القائمة التي تضم نخبة نجوم الجولف في العالم، المكانة البارزة والسمعة العالمية المرموقة التي وصلت إليها أبوظبي، وأهمية البطولة على مستوى اللاعبين والجمهور ووسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى النجاح الذي حققته البطولة خلال الأعوام الـ12 الماضية في جذب أهم اللاعبين في العالم، كما أنها حققت عوائد إعلامية بلغت 175 مليون دولار، وشوهدت في 450 مليون بيت في العالم، وتابعها في النسخ الـ12، 570 ألفا من الجمهور بنادي أبوظبي للجولف، منهم 75 ألفا في نسخة يناير الماضي، ونحن نعمل على رفع نسبة الحضور بزيادة 5% سنويا. ... المزيد
     
 

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