شراء مؤسساتي يدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت سيولة الأسهم المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، متأثرة بعمليات شراء مؤسساتي استهدفت عدداً من الأسهم المنتقاة والقيادية التي شهدت تراجعات متتالية خلال الجلسات الماضية، فيما استحوذ سهم «إعمار للتطوير» على معظم السيولة المتجهة نحو الأسهم المدرجة في سوق دبي في أولى جلسات تداول السهم الذي شهد ضغوط بيع مكثفة أدت إلى تراجعه بنسبة 4.31% مع نهاية الجلسة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، مع نهاية جلسة أمس، نحو 897.2 مليون درهم، بكميات تداول تجاوزت الـ 391.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6916 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 62 شركة مدرجة، ارتفع منها 32 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4273 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 83.5 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 136.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1102 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 26 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 407.8 مليون سهم، بقيمة 761 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5814 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 36 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.