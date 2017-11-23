«مصدر» تدشن «دادجون» ثالثة محطاتها لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة

غريت يارموث (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن افتتاح ثالث محطاتها لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية للمشاريع الثلاثة إلى ما يزيد على جيجاواط واحد، أي ما يكفي لتوفير الطاقة النظيفة لنحو مليون منزل،حيث أقامت شركة «مصدر»، بالتعاون مع شركائها «ستات أويل» و«ستات كرافت» النرويجيتين، حفل إطلاق رسمي لمحطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية والبالغة قدرتها 402 ميجاواط، وتقع على بعد 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة «نورث نورفوك» في إنجلترا.

وشهد الحفل الذي أقيم أمس، حضور إلدار ستر، الرئيس التنفيذي لشركة «ستات أويل»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وستينار بيسفين، نائب الرئيس التنفيذي لطاقة الرياح في شركة «ستات كرافت».

كما حضر الحفل هوغو روبسون، كبير المفاوضين التجاريين في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة، ومحمد شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، وإلنار ريمي هولمين، وزير الدولة في وزارة البترول والطاقة النرويجية، وكيري روبنسون باين، عمدة غريت يارموث.

وتضم محطة «دادجون» 67 توربيناً لطاقة الرياح، وتوفر الكهرباء النظيفة حالياً لنحو 410 آلاف منزل في المملكة المتحدة، ما تعد إحدى كبريات مبادرات نشر واستخدام توربينات الرياح الأقوى على مستوى القطاع والتي تبلغ قدرة كل منها 6 ميجاواط.