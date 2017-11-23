الرياض (رويترز)

أصابت لعنة «المونديال» الأرجنتيني باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي، حيث أعلن الاتحاد السعودي إنهاء ارتباطه بالمدرب قبل نحو أسبوع على قرعة نهائيات كأس العالم ‭2018‬ في روسيا التي تأهل لها المنتخب الأول.

وأعلن الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ في 14 سبتمبر الماضي عن التوصل لاتفاق مع نظيره الإماراتي على التعاقد مع باوزا مدرب منتخبنا وقتها، بعد فشل تجديد عقد الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2006.

وفشل باوزا في الوصول بالأرجنتين إلى المونديال ليتم إقالته قبل عدة جولات من انتهاء التصفيات، حيث ترك الفريق يتخبط، إلا مواطنه سامباولي اجتاز بالتانجو محنته في اللحظات الأخيرة، وتجدد حلم المدرب الأرجنتيني في التواجد بالحدث الكبير، عندما تعاقد مع منتخبنا قبل 3 جولات من النهاية، حيث ضاع الأمل على يديه، لكن التعاقد «شبه المتأخر» معه، دفع مسؤولي اتحاد الكرة، إلى تجديد الثقة به.

وتبخرت آخر آمال باوزا للتواجد بالمونديال، بعد رحيله بموافقة اتحاد الكرة إلى «الأخضر السعودي»، المتأهل رسمياً، مع إعلان الجانب السعودي إطاحته، حيث قال حساب الاتحاد على تويتر: أنهى الاتحاد السعودي ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول إدجاردو باوزا، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على المنتخب، وخاض خلالها 5 مباريات ودية، يؤكد الاتحاد أنه يعكف حالياً على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، إن القرار جاء بعد دراسة فنية مستفيضة وشاملة لعمله، من واقع المعسكرين اللذين أقامهما المنتخب والمباريات الودية الخمس التي لعبها الفريق تحت قيادته.

وأوضح عزت: القرار جاء انطلاقاً من مصلحة المنتخب العليا، وانعكاساً للآمال المعقودة عليه في مشاركته المقبلة.