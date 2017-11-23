الرياض (رويترز)
أصابت لعنة «المونديال» الأرجنتيني باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي، حيث أعلن الاتحاد السعودي إنهاء ارتباطه بالمدرب قبل نحو أسبوع على قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي تأهل لها المنتخب الأول.
وأعلن الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ في 14 سبتمبر الماضي عن التوصل لاتفاق مع نظيره الإماراتي على التعاقد مع باوزا مدرب منتخبنا وقتها، بعد فشل تجديد عقد الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد الفريق للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2006.
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وتبخرت آخر آمال باوزا للتواجد بالمونديال، بعد رحيله بموافقة اتحاد الكرة إلى «الأخضر السعودي»، المتأهل رسمياً، مع إعلان الجانب السعودي إطاحته، حيث قال حساب الاتحاد على تويتر: أنهى الاتحاد السعودي ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول إدجاردو باوزا، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على المنتخب، وخاض خلالها 5 مباريات ودية، يؤكد الاتحاد أنه يعكف حالياً على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل.
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وأوضح عزت: القرار جاء انطلاقاً من مصلحة المنتخب العليا، وانعكاساً للآمال المعقودة عليه في مشاركته المقبلة.