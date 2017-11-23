24 ساعة مشي.. رسالة طولها 100 كلم

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لمبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي في تعزيز تحدي اللياقة البدنية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة المجتمعية والنشاط البدني وجعلها أسلوب حياة يومياً على مدار العام، تنطلق في السابعة والنصف صباح اليوم النسخة الثانية لفعالية «مسيرة دبي للمشي 24 ‬ساعة»‬، ‬إحدى ‬المبادرات ‬التي ‬ينظمها ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي ‬بالتعاون ‬مع ‬عدد ‬من ‬الهيئات ‬والمؤسسات ‬الحكومية ‬في ‬دبي، ‬حيث ‬سيطوف ‬الآلاف ‬من ‬المشاركين ‬لمدة ‬24 ‬ساعة ‬متواصلة ‬أرجاء «‬دانة ‬الدنيا» ‬لإيصال ‬رسالة ‬تهدف ‬إلى ‬تحفيز ‬المجتمع ‬على ‬تبني ‬الرياضة ‬و‬النشاط ‬البدني ‬كأسلوب ‬حياة ‬أكثر ‬صحة ‬ونشاطا ‬وسعادة.

وكشف مجلس دبي الرياضي أن الانطلاقة ستكون من منطقة الشاطئ خلف «سن سيت مول» في جميرا، ليقطع المشاركون مسافة إجمالية تبلغ 100 ‬كلم ‬يسيرون ‬خلالها ‬على ‬الممشى ‬المخصص ‬لممارسة للمشي ‬والجري ‬على ‬شاطئ ‬بحر ‬جميرا ‬بعيداً ‬عن ‬حركة ‬سير ‬السيارات ‬والطريق ‬الرئيسي ‬حتى ‬يصلوا ‬إلى ‬فندق ‬جميرا ‬بيتش ‬المجاور ‬لبرج ‬العرب، ‬ثم ‬يعود ‬المشاركين ‬من ‬ذات ‬الطريق ‬وصولاً ‬إلى ‬قناة ‬دبي ‬المائية، ‬حيث ‬يسيرون ‬على ‬حافة ‬القناة ‬وصولاً ‬إلى ‬منطقة ‬مراسي ‬الخليج ‬التجاري ‬ثم ‬يعودون ‬من ‬ذات ‬الطريق ‬إلى ‬نقطة ‬النهاية ‬خلف «‬سن ‬سيت ‬مول» ‬وهي ‬المسافة ‬التي ‬تبلغ ‬25 ‬كيلومتراً، ‬ويقطعها ‬كل ‬فريق ‬4 ‬مرات ‬عبر ‬المجموعات ‬الأربع ‬في ‬حركة ‬مشي ‬متواصلة ‬تستمر ‬لمدة ‬24 ‬ساعة ‬حتى ‬الساعة ‬السابعة ‬والنصف ‬صباح ‬الغد.

وحظيت المبادرة بتجاوب كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث ستكون المشاركة على شكل فرق تقوم بالسير بصورة متتابعة على أوقات متواصلة لإتمام 24 ‬ساعة ‬من ‬المشي ‬يشارك ‬فيها ‬كل ‬أطياف ‬المجتمع ‬من ‬مواطنين ‬ومقيمين، ‬وحتى ‬زوار ‬الإمارة ‬الذين ‬ينتهزون ‬الفرصة ‬دائماً ‬لممارسة ‬النشاط ‬الرياضي ‬فيها.

وأكمل مجلس دبي الرياضي كل إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على صحة المشاركين من حدوث أي إصابات وتوعيتهم بكيفية المشاركة بالشكل السليم، وعقد المجلس في مقره ورشة عمل لمديري فرق المؤسسات المشاركة، وشرح كيفية احتساب نتائج المشاركين بعد انتهاء الفعالية، كما تم تسليم القمصان الخاصة بالحدث إلى مديري الفرق المشاركة والمثبت عليها الأرقام مع خريطة الطريق والشرائح الإلكترونية ليقوم كل مدير فريق بتوزيعها على أعضاء فريقه المشاركين.

كما تم تشييد قرية للمسيرة على الشاطئ خلف صن سيت مول تضم مناطق لتقديم الدعم الطبي وغرفتين للمساج واحدة للرجال والثانية للنساء، وكذلك مركزاً إعلامياً ومنطقة للضيوف.

وتقوم الفرق المشاركة في الفعالية بتقسيم أعضاء الفريق إلى أربعة أقسام، حيث يتكون كل فريق مشارك في الفعالية من عشرين شخص، بالإضافة إلى مدير الفريق، بحيث يسير كل خمسة أفراد من الفريق مسافة 25 ‬كيلومتراً ‬تليهم ‬المجموعة ‬الثانية ‬المؤلفة ‬من ‬خمسة ‬أفراد ‬آخرين ‬ليواصلوا ‬المشي ‬لنفس ‬المسافة ‬حتى ‬ينتهى ‬المطاف ‬بالفريق ‬كاملاً ‬إلى ‬ذات ‬المكان ‬الذي ‬بدأت ‬منه ‬الفعالية ‬في ‬الساعة ‬السابعة ‬من ‬صباح ‬غد.