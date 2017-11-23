«قمــة التمكيـن الاقتصـادي» تستعرض آفاق نمو المرأة في 16 قطاعاً حيوياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها المؤسسة للمرة الأولى بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ستضم ست جلسات نقاشية متخصصة، يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والشركات والهيئات المحلية والعالمية، تتناول آفاق النمو المتاحة أمام المرأة في 16 مجالاً وقطاعاً اقتصادياً رئيساً، مع توضيح الفرص الاقتصادية الكامنة فيها.

وتستعرض الجلسات الست أوجه القوة والقصور في تمكين المرأة في كل مجال على حدة، مع وضع حلول متكاملة للارتقاء بمساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز حضورها في هذه المجالات الـ16، التي تشمل: الطاقة، والاستدامة البيئية، والإعلام، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وإدارة الفعاليات، واﻟﻨﻘﻞ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، واﻟﺴﻔﺮ، والتي سيتم تغطيتها في 3 جلسات ضمن اليوم الأول، بالإضافة إلى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻻﺗﺼﺎﻻت والأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وقطاعات أخرى.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تعتبر المرأة مورداً بشرياً مهماً ومحركاً تنموياً فاعلاً في عالم اليوم، وباتت قضية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أهم القضايا الاقتصادية، التي من شأن العمل على تحقيقها زيادة النمو في الناتج الإجمالي للدول، وتعزيز مناخات الأعمال، ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي المتأتي من زيادة دخل الأسرة».