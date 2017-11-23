«طواف دبي» 865 كلم من المتعة في 6 مدن

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية اجتماعها الدوري في مقر مجلس دبي الرياضي لبحث ومناقشة الاستعدادات لتنظيم للنسخة الخامسة فبراير 2018، ترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام المجلس رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور حريز المر بن حريز نائب أول رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف، وأعضاء اللجنة: العقيد جمعة بن سويدان، راشد أميري، علي المطوع، حمدة العبار، محمد محراب مساعد مدير الطواف.

وطالب حارب بتحقيق نجاحات إضافية للطواف الذي بات حدثاً عالمياً بامتياز تعرض منافساته وفعالياته المختلفة لملايين المشاهدين في أكثر من 180 دولة من مختلف القارات، وأكد على أن يكون التنظيم في العام المقبل هو الأفضل، من خلال المسارات الجديدة التي تمت مناقشاتها واعتمادها، لكي تقدم دبي للعالم صورة حقيقية عن روعة الإمارات بجميع تفاصيلها، بما يتناسب مع الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة إلى الرياضة بشكل عام، وإلى الطواف بشكل خاص.

كما أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف تغطية أهم المناطق التي يمر منها موكب الطواف الذي يضم نخبة الدراجين العالميين، من خلال التصوير التلفزيوني الأرضي والجوي، سواء داخل دبي، أو في مختلف مدن الدولة.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الاستعدادات لتنظيم احتفالية الكشف عن المسارات النهائية لمراحل الطواف الخمس التي تم اختيارها بعناية لتضمن مرور الدرّاجين في المناطق السياحية والتجمعات السكنية والمعالم الجغرافية المتنوعة من صحراء وجبال وشوارع المدن، وكذلك المنشآت العامة والرياضية المميزة في دبي ومختلف مدن الدولة، وتم تخطيط مساراتها لكي تزيد من قوة التنافس بين الدرّاجين، وتعكس الصورة الجمالية الرائعة للدولة، كما سيتم خلال الحفل الإعلان عن القمصان والرعاة الرسميين للطواف.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على تخطيط قرية الطواف التي ستكون فيها نقطة انطلاقة سباقات جميع المراحل، وتم أيضًا مناقشة تقارير اللجنة الفنية ولجنة التسويق، والخطة الترويجية، كما تم بحث خطة البث التلفزيوني، والتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارات الأخرى التي سيمر خلالها الطواف، لتيسير مرور الدراجين. ويعد طواف دبي جزءاً من جولة الاتحاد الدولي في آسيا، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع شركة آر سي إس سبورت في الأسبوع الأول من فبراير سنوياً منذ عام 2013، ويشارك فيه أفضل الدراجين العالميين، وتتألف النسخة الخامسة من خمس مراحل تمتد لمسافات تصل إلى 865 كيلومتراً، حيث تمر بعدد من المدن في ست من إمارات الدولة يستمتع خلالها الدراجون بأجمل المناظر الطبيعية المتنوعة.