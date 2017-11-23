«موانئ دبي العالمية» تحدث أرقام التسجيل الضريبي

يوسف العربي (دبي)

تعتزم موانئ دبي العالمية - الإمارات إطلاق خدمة جديدة لتمكين العملاء من تحديث أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالعملاء على موقع دبي التجارية في إطار الاستعدادات المسبقة قبل دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير المقبل.

وتمثل دبي التجارية منصة إلكترونية لتخليص المعاملات المرتبطة بكل من “موانئ دبي” و”جمارك دبي”، و”مركز دبي للسلع المتعددة” والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”.

وقالت الشركة في تعميم أرسلته لعملائها إنه وفق المرسوم الاتحادي بقانون رقم 8 لسنة 2017 الصادر سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وأضافت أن أسعار التعرفة الحالية المطبقة من قبل موانئ دبي العالمية – الإمارات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم تطبيقها على الخدمات المقدمة التي يشملها القانون وفي هذه الحالة ستتم إضافة نسبة الضريبة البالغة 5% على أسعار التعرفة الحالية في حال شمول الخدمة.

ونوهت بأن الهيئة الاتحادية للضرائب تشترط طباعة رقم التسجيل الضريبي للمتعامل على جميع فواتير موانئ دبي العالمية – الإمارات مضيفة أن الشركة من جانبها تعمل على تطوير خدمة لتمكين العملاء من تحديث أرقام التسجيل الضريبي الخاص بهم على موقع دبي التجارية.